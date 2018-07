publié le 10/07/2018 à 09:57

Qui de la France ou la Belgique continuera à rêver ? Les deux pays voisins s'affrontent ce mardi 10 juillet en demi-finale de la Coupe du Monde après avoir battu respectivement l'Uruguay et le Brésil au tour précédent. Un tour de force pour les Diables Rouges alors que la Seleçao était "le favori numéro 1, l'équipe la plus solide dans toutes les lignes", explique Bixente Lizarazu.



Le champion du monde 98 peine dorénavant à dégager un favori dans ce choc des demies. "Là, c'est du 50-50. L'équipe belge est très forte offensivement, avec un trio exceptionnel notamment en attaque rapide. C'est ça qu'il va falloir colmater", prévient l'ancien latéral gauche.

La défense française sera-t-elle au niveau face à Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? "On le saura ce soir, lance Bixente Lizarazu. Face à l'Argentine, nous avons défendu face à un Messi isolé, face à l’Uruguay, nous avons défendu contre un Suarez orphelin de Cavani. Là, nous devons défendre contre un trio exceptionnel, le danger va venir de partout". Et d'ajouter : "C'est le plus gros test que l'on passe face à la Belgique".

Malgré ce constat, le consultant de RTL fait confiance à Didier Deschamps et au trio Griezmann-Giroud-Mbappé pour faire la différence face à une "défense belge qui n'est pas parfaite". "Il y a des failles à exploiter", assure-t-il.



Pour cela, Bixente Lizarazu fait pleinement confiance à l'ancien capitaine des Bleus qui a réussi son pari. "Il a toujours parlé de construire une équipe avant de construire des individualités. C'est le cas (...) Il faut maintenant maintenir l'exigence que nous avons pu avoir", conclut-il.