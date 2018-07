publié le 07/07/2018 à 20:41

Il le rappelle lui-même : le samedi 23 juin, après France-Australie (2-1) et France-Pérou (1-0), Pascal Parud posait trois questions à ses chroniqueurs dans "On refait le Mondial". 1, est-ce que vous doutez de Didier Deschamps ? 2, les médias sont-ils indulgents avec le sélectionneur français ? 3, les Bleus pourraient-ils faire mieux ?



Deux semaines plus tard, l'équipe de France est en demi-finale du Mondial en Russie après s'être débarrassée de l'Argentine en 8e (4-3) et de l'Uruguay en quart (2-0). Elle affrontera la Belgique mardi 10 juillet (20h) à Saint-Pétersbourg pour une place en finale. Pour Pascal Praud, elle est favorite de cette demie. Et "favorite du Mondial également, on est d'accord ?", assène l'animateur à Karim Nedjari, Davdi Aiello, Sébastien Tarrago, Jean-Philippe Goron et Stéphane Pauwels.