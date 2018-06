Coupe du Monde 2018 - France-Australie : la "colère" de Pascal Praud

publié le 16/06/2018 à 20:45

Les premiers pas des Bleus dans ce Mondial 2018 n'ont pas été des plus rassurants. Ils ont néanmoins réussi à arracher la victoire face à l'Australie (2-1) grâce à un but de Paul Pogba et un penalty d'Antoine Griezmann, obtenu grâce à l'assistance-vidéo.



Mais cette performance en demi-teinte est loin d'avoir conquis les observateurs. "Je suis en colère", s'est emporté Pascal Praud. "On s'ennuie !", a-t-il poursuivi, fustigeant "l'absence d'émotion, de plaisir, de style, de jeu et d'occasions" de cette équipe de France.

