publié le 19/05/2018 à 22:27

"Quand on a organisé le calendrier, si on (la France) finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale", raconte Michel Platini dans un entretien qui sera diffusé dimanche 20 mai mais dont des extraits ont déjà été diffusés vendredi 18 mai.



"Écoutez, on est à la maison, il faut bien profiter des choses, alors on ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles : vous pensez que les autres ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde ?", poursuit l'ancien joueur vedette des Bleus.



Une finale France-Brésil, "c'était le rêve de tout le monde", conclut l'ex-président de l'UEFA, actuellement suspendu de toute activité liée au football pour un paiement de 1,8 millions d'euros sans contrat écrit reçu de Sepp Blatter, ex-président déchu de la Fifa.

Pour cette émission, Pascal Praud était entouré de Érik Bielderman, Éric Silvestro (RTL), Dave Appadoo (France Football) et Giovanni Castaldi (Yahoo).