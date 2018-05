PSG : "C'est peut-être une erreur de garder Neymar", explique Pascal Praud

publié le 14/05/2018 à 11:53

Neymar sera-t-il encore un joueur du PSG lors de la saison 2018-2019 ? Quittera-t-il la capitale française un an seulement après son arrivée en provenance du FC Barcelone pour la somme record de 222 millions d'euros ? A-t-il pris trop de place à Paris ? Autour de Pascal Praud, l'équipe de "On refait le match" se penche sur toutes ces interrogations, samedi 12 mai. Pour l'animateur, l'apparition du Brésilien sur la pelouse du Parc des Princes en marge de la rencontre PSG-Rennes sera peut-être sa dernière.



Pour cette émission, Pascal Praud était entouré de Sébastien Tarrago (L'Équipe), Éric Silvestro (RTL), Giovanni Castaldi (Yahoo Sport), Raymond Abou (chauffeur-livreur), Christophe Dominici et Karim Nedjari, qui publie "La nuit des maudits - L'histoire secrète de l'équipe de France 1998", aux éditions Fayard. Autres sujets abordés : l'avant-dernière journée de Ligue 1, la finale de l'Europa League entre l'OM et l'Atlético de Madrid ou la liste des 23 de Didier Deschamps.