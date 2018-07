Coupe du Monde 2018 : la France en finale, c'est bon aussi pour l'économie

publié le 11/07/2018 à 08:13

Dès mardi 10 juillet, après la fin de la rencontre France-Belgique, on a fait tourner les calculettes avec Ludovic Subran, le chef économiste d'Euler-Hermès (parce qu'on est très consciencieux quand on suit un match de foot !). On estime que sur ce trimestre, on peut espérer un pique de consommation de 0,2 points.



En clair, ça signifie que la croissance qui est un peu plus faible depuis le début de l'année pourrait être boostée par notre consommation. Et ça pourrait se traduire à la fin de l'année par une croissance de 1,9%, contre les 1,8% qui sont attendus actuellement. Alors, ce n'est pas négligeable. Parce que cette petite différence de 0,1 point, ça représente quand même 2 milliards de plus de recette pour la France.

Si on compare avec 1998 ou 2000, il y a vraiment un effet du foot sur l'économie. C'est indéniable. Mais c'est très limité, parce que c'est un effet psychologique. Et on sait bien que c'est de courte durée. Surtout en été, où l'activité économique ralentit.

Mais surtout, c'est ce qu'on appelle un "effet de substitution". En gros, vous allez prendre l'apéro en suivant un match dans un bar à la place d'une soirée au restaurant en amoureux. Vous achetez un nouveau téléviseur et vous organisez des soirées à la maison à la place d'un ciné ou d'une place de théâtre. Vous faîtes livrer des pizzas et vous n'allez pas manger à l'extérieur.



Ce que je veux dire, c'est que vous avez des secteurs qui profitent de cette période, et d'autres qui en souffrent. Mais globalement, ça finit par s'équilibrer plus ou moins. La société nordiste Doublet qui fabrique les drapeaux "bleu-blanc-rouge" a vu ses ventes multipliées par quarante depuis la qualification des Bleus en quart de finale. Et ça va encore progresser d'ici dimanche. Ils ont déjà 10.000 drapeaux en stock, près à être vendus.