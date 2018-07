et AFP

Un chat noir pour l'Équipe de France ? Les Bleus rencontrent l'Uruguay ce vendredi 6 juillet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football en Russie et un nom, qui n'est pas celui d'un joueur, revient dans les discussions d'avant-match. L'Argentin Nestor Pitana, 43 ans, va arbitrer la rencontre.



Sa nationalité et son cursus interrogent le choix de la Fédération internationale de foot pour l'arbitrage de ce match, qui se déroulera à Nijni Novgorod à 16 heures, heure de Paris. "Curieux choix de la Fifa que de nommer un arbitre du pays tout juste éliminé par les Bleus", souligne L'Équipe. Pour autant, rien, dans les règlements, ne l'interdit.

Mais ce n'est pas tout. Si l'impartialité de Nestor Pitana n'est qu'une crainte peu fondée - l'arbitre n'est pas novice et officie à une carrière internationale depuis plusieurs années -, force est de constater qu'il n'a, par le passé, pas porté bonheur à nos Bleus. Lors du Mondial 2014 au Brésil, il avait arbitré le quart de finale qui opposait la France à l'Allemagne. Un mauvais souvenir pour les Bleus, éliminés par la Mannschaft 1 à 0.

Nestor Pitana, qui sera assisté de deux compatriotes, Hernan Maidana et Juan Pablo Bellati, a déjà arbitré trois rencontres dans cette Coupe du monde, le match d'ouverture Russie-Arabie saoudite (5-0), Mexique-Suède (0-3) et le 8e de finale entre la Croatie et le Danemark (1-1, 4-3 aux tirs aux buts). Il a accordé deux penalties dans ce Mondial, un pour la Suède, un pour la Croatie.