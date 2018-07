publié le 06/07/2018 à 07:45

Il ne cesse de clamer son amour pour l'Uruguay. Depuis la qualification de la Céleste, qui a éliminé le Portugal en huitième de finale, Antoine Griezmann répète à qui veut l'entendre son attachement pour ce petit pays d'Amérique du Sud.



Une "relation" qui remonte à ses années passées à la Real Sociedad. À l'époque, l'Uruguayen Martin Lasarte est l'entraîneur du club basque. "Ce sont des nationalités que j'adore, des gens que j'adore : j'ai un peu leur style, je ne lâche rien, je donne tout", a commenté l'attaquant français après la spectaculaire qualification des Bleus face à l'Argentine.

Dorénavant à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n'a cessé de conserver ce lien si particulier avec le pays d'Edinson Cavani alors qu'il évolue avec Diego Godin et José Maria Gimenez, les deux défenseurs centraux de la Céleste. Au point qu'aujourd'hui, au micro de BeIN Sports, il évoque même son "deuxième pays".

Des sorties qui ne semblent guère séduire la star uruguayenne Luis Suarez. "Antoine, même si on dit qu'il est à moitié uruguayen, est français", a déclaré le "Pistolero". "Il ne connait pas le sentiment d'être uruguayen, il ne connaît pas le dévouement et les efforts que les Uruguayens font depuis leur plus jeune âge pour pouvoir réussir dans le football, malgré le peu de gens que nous sommes".



Bien que buveur régulier de maté, la boisson sud-américaine traditionnelle, cela ne suffit clairement pas aux yeux de l'attaquant du FC Barcelone. "Il a ses habitudes, sa façon de parler, tout ça est uruguayen, mais ce qu'on éprouve, on l'éprouve différemment", a-t-il ajouté.



Un avantage pour Griezmann ?

Cet amour particulier va-t-il permettre à Antoine Griezmann d'envoyer l'équipe de France en demi-finale ? Florian Thauvin, qui a disputé ses toutes premières minutes dans cette Coupe du Monde contre l'Argentine, assure que l'attaquant des Bleus aura "des précieux conseils à donner" .



S'il connaît parfaitement le jeu adverse, "Grizou" se montre, de son côté, plus réservé alors qu'il joue quotidiennement avec la défense centrale uruguayenne. En première ligne ? Diego Godin, qui est également le parrain de sa petite fille. "Il ne sera pas plus doux, je ne pense pas, il connaît tout de moi, je connais tout de lui, ça va se jouer à des détails, il va falloir faire attention aux coups de pied arrêtés, à leur contre-attaque", a-t-il évoqué.



Il appelle dès lors à se montrer particulièrement vigilant face à l'esprit si caractéristique, le "garra charrua". "Ils donnent tout ensemble pour les coéquipiers, c’est beau. C’est ce que je vis tous les jours… Ils vont prendre leur temps, ils vont tomber, ils vont aller sur l’arbitre. C’est leur jeu, c’est celui qu’on pratique à l’Atlético", a-t-il conclu évoquant d'ores et déjà un match avec "beaucoup d'émotions".