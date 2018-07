publié le 16/07/2018 à 15:46

"Et un, et deux, et quatre à deux !" 20 ans après le légendaire cri de victoire de 1998, un nouveau est venu le remplacé. Une deuxième étoile est cousue sur le maillot. L'équipe de France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire.



Antoine Griezmann et ses coéquipiers n'ont pas manqué de mettre la balle au fond des buts croates pour assurer la victoire. Quatre en tout (le premier est un contre-son-camp de Mario Mandžukic). Quatre fois où la ferveur supportrice a enflammé les fanzones, les rues, les bars, les maisons...

Le premier, inscrit à la 18e minute par le joueur adverse, entame une soirée d'abord lourde en suspens, malgré le penalty d'Antoine Griezmann. La tension est complète jusqu'aux troisième et quatrième buts, respectivement inscrits par Paul Pogba et Kylian Mbappé.

Le feu à Tulle pour ce 2ème but de l'équipe de France #FRACRO pic.twitter.com/GFVqlliADB — Stèvelan Chaizy (@StevelanCG) 15 juillet 2018

> Finale: la fan zone exulte à Paris après le 3e but français

Ce dernier vient délivrer tous ceux qui serraient les dents depuis près de 65 minutes. Déjà auteur d'un doublé contre l'Argentine, Kylian Mbappé plie le match.

¿¿¿¿ La Fanzone de #Toulouse explose de joie après le 4ème but de la France #FRACRO #CM2018 pic.twitter.com/ymHqe1pckL — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) 15 juillet 2018

Puis, le coup de sifflet final retentit. Les hurlements de joie explosent un peu partout dans le pays. Les yeux s'écarquillent. On y croit à peine. Des scènes d'ivresse sont immortalisées par les supporters. La France est championne du monde. Encore.

La France est championne du monde ! En finale de la coupe du monde, la France a battu la Croatie 4-2. Ce soir, @AulnaySousBois est en fête après une très belle victoire. Le boulevard de Strasbourg est en liesse #FRACRO #OnEstChampionsDuMonde #BravoLesBleus #MerciLesBleus ¿¿¿¿ pic.twitter.com/AEfZP8ipex — Ville d'Aulnay-sous-Bois (@AulnaySousBois) 15 juillet 2018

Pour ces moments inoubliables, merci les Bleus.