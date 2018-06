publié le 25/06/2018 à 11:53

Son geste avait quelque peu surpris les amateurs de football. En pleine cérémonie d'ouverture du Mondial 2018, alors que la caméra se dirigeait sur lui pour un gros plan, Robbie Williams a brandi son bras pour faire un doigt d'honneur.



Un geste discutable qui collait aux paroles "I did this for free" ("Je l'ai fait gratuitement"). Les internautes et commentateurs ont immédiatement pensé à un pied de nez contre ceux qui critiquaient le chanteur quant à l'éventuel gros chèque touché pour cette prestation événement.

Robbie Williams a tenu à offrir sa petite explication sur ce geste qui a suscité la polémique. Invité sur le plateau de This Morning sur la chaîne britannique ITV , l'ancien membre de Take That a déclaré : "Je me suis dit que c'était vraiment important de ne pas créer d'incident diplomatique pendant ce genre d'événement. Et vous savez quoi, j'ai réussi à en causer un. (...) Je ne peux pas me faire confiance, vraiment pas..."

> Robbie Williams Didn't Mean to Cause an International Incident at the World Cup | This Morning

Le chanteur a ensuite expliqué regretter ce geste tout en lui donnant une toute autre signification : "J'étais sous pression, il ne me restait qu'une minute, et je ne savais pas si j'aurais fini de chanter au bout de 30 secondes. Alors j'ai montré qu'il me restait une minute avec mon doigt…"



Une justification alambiquée du bad-boy de la scène anglaise qui fera sans doute sourire.