Coupe de France : qui diffuse les 8es de finale ?

publié le 28/01/2020 à 16:23

Les tours de Coupes s'enchaînent en ce mois de janvier. Les 8es de finale de la Coupe de France ont lieu sur trois jours, mardi 28 , mercredi 29 et jeudi 30 janvier. Au programme, quatre chocs entre équipes de Ligue 1 et quatre affiches beaucoup plus déséquilibrées sur le papier.

Les quatre chocs entre clubs de l'élite sont Angers - Rennes, Monaco - Saint-Étienne, Marseille - Strasbourg et Nice - Lyon. À trois matches de la finale au Stade de France, le "Petit Poucet" est Limonest, situé à 15 km au Nord de Lyon. Les amateurs de 5e division (National 3) défient Dijon, 17e de L1. Épinal et Belfort (National 2) se frottent, eux, à Lille et à Montpellier.

Quant au PSG, dépossédé du titre l'an dernier par Rennes, il se rend à Pau (National 1). Toutes les rencontres sont à suivre sur Eurosport 2. France 3 diffuse une seule affiche, OM - Strasbourg, mercredi 29 janvier (21h05).

Le programme des 8es de finale

Mardi 28 janvier :

18h30 : Belfort (N2) - Montpellier (L1) en triplex sur Eurosport 2

Angers (L1) - Rennes (L1) en triplex sur Eurosport 2

Limonest (N3) - Dijon (L1) en triplex sur Eurosport 2

20h55 : Monaco (L1) - Saint-Étienne (L1) sur Eurosport 2

Mercredi 29 janvier :

18h30 : Pau (N1) - PSG (L1) en duplex sur Eurosport 2

Epinal (N2) - Lille (L1) en duplex sur Eurosport 2

21h05 : Marseille (L1) - Strasbourg (L1) sur France 3 et Eurosport 2

Jeudi 30 janvier :

20h55 : Nice (L1) - Lyon (L1) sur Eurosport 2