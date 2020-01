Coupe de France : le "Petit Poucet" Limonest rêve d'exploit face à Dijon

publié le 28/01/2020 à 13:42

Les amateurs de Limonest, petit club situé à 15 km au Nord-Ouest de Lyon qui évolue en National 3, la 5e division française, affrontent Dijon, 17e de Ligue 1, mardi 28 janvier (18h30). Le match aura lieu au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, qui contient 2.800 places.

Préservés jusqu'à lors au tirage au sort, ils vont devoir pour la première fois se frotter à l'élite. Décrocher une place en quarts de finale, Limonest en rêve. Même si, pour la grande majorité des joueurs, le foot reste une passion et non une profession. Sur les vingt joueurs de l'équipe, seulement deux sont professionnels. Les autres allient le foot à leur emploi.

Pour ce match face à une équipe de Ligue 1, le milieu de terrain Thibault Lardier se sent prêt :"On le vit assez simplement. Aujourd'hui la barrière entre les amateurs et les professionnels n'existe pas pour nous. On a vraiment envie de vivre le truc à fond". Tous espèrent ce soir marquer l'histoire du club, crée il y a cinquante ans.