CAN 2022 : le programme de mardi 11 janvier avec Algérie-Sierra Leone

Après le Cameroun (1-0 face au Burkina Faso) et le Sénégal (1-0 face au Zimbabwe), l'Algérie va-t-elle à son tour réussir son entrée dans cette Coupe d'Afrique des nations 2022 ? Placés dans le groupe E avec la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, les Fennecs de Riyad Mahrez, tenants du titre, débutent face à la Sierra Leone, mardi 11 janvier (14h heure française) à Douala.

Cette troisième journée de compétition au Cameroun marque aussi l'entrée en lice de l'Égypte de Mohamed Salah, opposée au Nigeria pour le choc au sommet du groupe D (17h). L'autre rencontre de ce groupe est prévue à 20h : Soudan - Guinée-Bissau. Le match Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire aura lieu mercredi 12 janvier (20h).

Rappelons que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les 8es de finale. Les quatre meilleurs 3es sur six seront également repêchés. Il y a trois ans en Égypte, l'Algérie avait dominé le Sénégal en finale (1-0, but de Baghdad Bounedjah dès la 2e minute) pour remporter la deuxième CAN de son histoire après celle de 1990.