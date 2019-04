publié le 12/04/2019 à 14:17

Double première pour la Coupe d'Afrique en cette année 2019. D'une part, le tournoi ne se déroule plus en hiver mais en été (21 juin-19 juillet). Une nouveauté qui ne devrait pas réjouir les femmes, qui disputent la Coupe du Monde en France en partie en même temps (7 juin-7 juillet).



D'autre part, il ne comprend plus 16 mais 24 équipes, ce qui a permis à plusieurs "petits poucets" comme Madagascar (1ère participation), la Mauritanie (1ère), le Burundi (1ère), le Bénin (4e) ou encore la Tanzanie (2e), d'avoir une chance de participer à la plus prestigieuse compétition du continent africain.

Le tirage au sort de cette phase finale, dans le cadre pharaonique des pyramides de Gizeh, est prévu à partir de 20h, vendredi 12 avril. Il est à suivre en direct à la télévision sur la chaîne beIN Sports 3. Six groupes de quatre vont être constitués. Les deux premiers seront qualifiés pour les 8es de finale, en compagnie des quatre meilleurs 3es (comme pour le Mondial dames et l'Euro 2016 hommes).

L'Égypte pour un 8e sacre ?

L'Égypte, pays-hôte désigné en janvier par la CAN pour remplacer au pied levé le Cameroun, à qui l'organisation avait été retirée en raison de retards dans les travaux, fait figure d'épouvantail à éviter à tout prix dans le chapeau numéro 1. Mastodonte du foot africain avec sept CAN remportées, dont trois à domicile, elle est aussi finaliste sortante et compte dans ses rangs Mohamed Salah, sacré meilleur joueur africain lors des deux dernières saisons.



Les autres sélections qui ont participé au Mondial 2018 en Russie - Maroc, Tunisie, Sénégal, Nigeria - sont les autres grands favoris placés aussi dans le pot 1. Derrière, le Cameroun, tenant du titre, ou la Côte d'Ivoire et l'Algérie espèrent jouer les trouble-fêtes. Malgré le nouveau format, il y a des absents notables comme le Gabon, le Togo ou encore le Burkina Faso, finaliste en 2013 et 3e en 2017.



Les matches auront lieu dans six stades, dont trois se trouvent au Caire (Stade international du Caire, stade de la Défense aérienne, stade Al-Salam). Les autres enceintes sélectionnées sont celles d'Alexandrie, de Suez et d'Ismaïlia.

Les chapeaux pour le tirage au sort :

Chapeau 1 : Égypte (pays-hôte), Cameroun (tenant du titre), Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc

Chapeau 2 : RD Congo, Ghana, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Algérie

Chapeau 3 : Afrique du Sud, Ouganda, Bénin, Mauritanie, Madagascar, Kenya

Chapeau 4 : Zimbabwe, Namibie, Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Burundi