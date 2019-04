Antoine Griezmann annonce la naissance de son deuxième enfant

publié le 08/04/2019 à 20:11

Une naissance qui vaut sans doute bien plus que tous les trophées. Antoine Griezmann a annoncé être devenu papa pour la deuxième fois sur son compte Instagram en publiant une photo de la main de son nouveau-né, un petit garçon répondant au nom d’Amaro.



Hasard du calendrier, cette belle annonce arrive le jour de l’anniversaire de sa fille Mia, qui fête ses trois ans. Quelques heures avant de partager avec ses abonnés la venue au monde de son fils, Antoine Griezmann avait d'ailleurs adressé un message particulier à sa fille : "Joyeux Anniversaire ma Princesse ! Ma plus grande fierté, ma plus grande joie, mon grand amour".

Les félicitations n'ont pas manqué de pleuvoir sur la publication du champion du monde français à l'image de l'attaquant d'Arsenal Alexandre Lacazette ou du compte officiel de la Liga, le championnat espagnol dans lequel évolue Antoine Griezmann, sous les couleurs de l'Atlético de Madrid.