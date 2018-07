publié le 29/04/2017 à 21:13

Après les titres de champion d'Allemagne obtenus en 2013, 2014, 2015 et 2016, voici un cinquième succès national. Grâce à une écrasante victoire (0-6), sur la pelouse du VfL Wolfsbourg (la 22e en Bundesliga), les Bavarois comptent dix points de plus que leur premier poursuivant, le RB Leipzig. À trois journées du terme de la saison allemande, cette avance est suffisante pour sacrer, dès ce samedi 29 avril, les Munichois champions d'Allemagne.



Plus tôt dans la journée le surprenant promu - auteur d'une saison remarquable - n'a pu faire mieux qu'un match nul lors de cette 31e journée (le championnat allemand ne compte que 18 clubs et donc 34 matches par club). Il recevait le 17e (Ingolstadt) et malgré une nette domination le score est resté vierge.

Les joueurs de Carlo Ancelotti connaissaient alors le dilemme : en cas de victoire, le titre serait officiellement pour eux. Après la désillusion d'une demi-finale de coupe nationale perdue face au Borussia Dortmund (3-2), les Bavarois voulaient se racheter. Ils ont été sans pitié face aux loups de Wolfsbourg. Robert Lewandowski deux fois, Arjen Robben, David Alaba, Thomas Muller et Joshua Kimmich ont plié l'affaire. Et donc offert le titre à leur équipe.

Cinq titre de rang, du jamais vu outre-Rhin

Cette consécration est la 27e pour le club du sud de l'Allemagne, la 6e pour Franck Ribéry. Jamais trop inquiétés cette saison et profitant de l'irrégularité du Borussia Dortmund, les Bavarois ont fêté leur sacre sans véritablement exploser de joie. Aucune équipe n'avait remporté la Bundesliga cinq fois de suite. Le "Rekordmeister" se succède à lui-même, avec 73 points, au moins.

