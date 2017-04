publié le 29/04/2017 à 17:17

L'arrivée des propriétaires Qataris au Paris Saint-Germain est, notamment, une question d'image. Perdre Marquinhos, défenseur d'avenir comme il en existe peu dans le football européen, serait un mauvais message envoyé aux concurrents du club de la capitale. Après les rumeurs d'envie de départ de Marco Verratti, c'est un autre cadre du PSG qui attire.



Selon le Daily Mirror, le Manchester United de José Mourinho serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour attirer le Brésilien, ce qui en ferait le défenseur le plus cher de l'histoire du football. En Premier League il tiendrait une place de choix dans un effectif starifié. Éric Barilly et Chris Smalling sont les deux défenseurs centraux titulaires du coach portugais mais ne satisfont pas le "Special One".

Le droitier de 22 ans est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2019. Il est arrivé de Rome pour la somme de 32 millions d'euros. Selon un média mancunien le Manchester Evening News, un salaire de 10 millions d'euros, soit deux fois plus que ce que touche actuellement le joueur dans la capitale française, l'attendrait dans le Nord de l'Angleterre.

Di Maria, un cadeau pour Allegri

Si le départ de Marquinhos n'est qu'une question de gros sous, celui d'Angel Di Maria, vers l'Italie, trouve d'autres motivations. Selon Tuttosport, quotidien sportif italien pro-juventini, l'arrivée de l'Argentin à la Juventus Turin serait une condition imposée par Massimiliano Allegri pour que l'entraîneur du leader de Serie A ne quitte pas le Piémont cet été.



Malgré un début de saison laborieux le gaucher semble, désormais, pleinement investi et épanoui dans son aventure parisienne. Au plus profond de son mal-être (janvier 2016), le "Fideo" avait refusé une offre venue de Chine affirmant vouloir "aller au bout de son contrat" selon ESPN Argentine.



Il est lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2019. Son arrivée chez les champions en titre avait coûté 63 millions d'euros aux dirigeants parisiens (été 2015). La Juve devrait aligner une somme sensiblement identique pour tenter d'engager le gaucher.