Fraude fiscale : West Ham, Newcastle, Marseille... Qui serait concerné ?

publié le 28/04/2017 à 14:55

Le fisc britannique a annoncé mercredi 26 avril avoir lancé une vaste opération antifraude avec des arrestations dans le milieu du football au Royaume-Uni et en France. Deux clubs anglais de Premier League sont dans le viseur des services fiscaux, West Ham, à Londres, et Newcastle, dans le nord du pays. Ce sont des transferts de joueurs, venus notamment de Marseille qui intéresseraient les enquêteurs, selon la presse britannique.



D'après le Daily Mail, les autorités soupçonnent que de l'argent ait été échangé sous la table pour éviter que les sommes soient imposées. Selon une source citée pat le tabloïd, il semblerait que des bandes de crimes organisés, basés en Corse et ailleurs sur le continent, auraient travaillé avec des représentants de clubs, des agents et d'autres personnes. Cette semaine, quatre individus auraient été interrogés par les enquêteurs selon The Evening Standard, notamment Sylvain Marveaux, l'ancien milieu de terrain de Newcastle actuellement à Lorient, dont la garde à vue a été levée.

Le Daily Mail estime par ailleurs que le transfert d'Alou Diarra, vendu par Marseille à West Ham en août 2012, fait partie de ceux qui seraient passés à la loupe. The Evening Standard cite trois autres transferts depuis Marseille, tout en précisant qu’il ignore s'ils font l'objet de l'attention des enquêteurs : ceux de Dimitri Payet à West Ham, Rémy Cabella et Florian Thauvin vers Newcastle, qui a accueilli de nombreux autres joueurs français.