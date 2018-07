Bigorexie : "Je préfère avoir cette maladie que d'autres", confie Lizarazu

publié le 26/04/2018 à 19:09

Bigorexie. Ce terme ne vous dit peut-être rien. Il s'agit d'une dépendance excessive à l'activité sportive. Depuis 2011, cette addiction est même officiellement reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Vingt ans après son titre de champion du monde avec les Bleus, 12 ans après le début de sa retraite sportive, Bixente Lizarazu assume le terme.



Invité de RTL pour la sortie de son ouvrage "Mes prolongations", aux éditions du seuil, il explique que le sport "c'est ma passion, ce qui me fait du bien. J'ai trouvé mon équilibre comme ça (...), ça a été ma boussole toute ma vie. C'est vrai que je suis un peu excessif. Il y a cette bigorexie, je le sais. Mais je préfère avoir cette maladie, entre guillemets, que d'autres, que d'autres addictions. Simplement, il faut que je sache la gérer".

Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans une petite dépression Bixente Lizarazu Partager la citation





L'ancien défenseur latéral gauche, aujourd'hui âgé de 48 ans, croque la vie dans tous les sens depuis qu'il a quitté les terrains, en 2006. En plus du sport, il y a les voyages et son métier de consultant dans les médias. Avec autant d'activités, il n'a "pas eu le temps de rentrer dans une petite dépression (...) il y en a beaucoup qui en souffrent. Je n'ai pas eu ce problème-là, par chance, parce que je pense que je me suis projeté tout de suite vers autre chose et j'ai oublié le footballeur que j'étais".

Concernant le football, il déclare qu'il "plaint les jeunes talents d'aujourd'hui". "Nous, nous avions évolué dans une prairie et eux évoluent dans une jungle. Lors de la première partie de ma carrière, on était pas très connus, il n'y avait pas trop d'enjeux financiers. On a eu le temps de grandir, d'apprendre. Aujourd'hui, on leur donne tout tout de suite, l'argent, la médiatisation... Ce n'est pas facile à gérer (...) Tu deviens le chef de famille. Le football n'est plus un jeu comme à l'école. Ça devient quelque chose de très important pour l'ensemble de la famille, et ça ça fait beaucoup de casse malheureusement".

"Mes prolongations" de Bixente Lizarazu (Seuil)