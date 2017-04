publié le 04/04/2017 à 17:16

Pour la première fois depuis le retour de l'émission en février 2015, un ancien sportif prend place mardi 4 avril dans le fauteuil rouge de Marc-Olivier Fogiel, en deuxième partie de soirée sur France 3. Bixente Lizarazu, 97 sélections avec l'équipe de France de football, un palmarès hors normes avec les Bleus comme en club, en particulier le Bayern Munich, se confie sur plusieurs épisodes marquants de sa carrière.



"Liza" revient notamment sur son admiration envers Aimé Jacquet, l'homme qui conduira la France sur le toit du monde le 12 juillet 1998. Grâce à lui, "je suis passé du fond du trou au sommet du monde en six mois, se souvient l'homme de 47 ans. Il est venu me voir à Munich et il m'a dit : 'fais tout ce qu'il faut en termes de soin, de récupération, d'entraînement. Reviens à 100% et tu seras mon arrière gauche'".

Particulièrement ému, au bord des larmes, le Basque reprend la parole après un sourire. "C'est quelqu'un de droit, avec des mots justes, de fidèle. Quand il te dit quelque chose, il le fait. J'étais prêt à me péter la jambe pour lui". Des mots forts qui permettent de mieux comprendre encore la recette du succès des Bleus il y a presque 20 ans déjà.