Belgrade-PSG : dispositif exceptionnel pour encadrer les supporters parisiens

publié le 10/12/2018 à 14:44

C'est à Belgrade que se joue l'avenir européen du PSG, mardi 11 décembre (21h). Une victoire et les Parisiens se qualifieront à coup sûr pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Voilà pour l'aspect sportif. Ce déplacement en Serbie est également scruté de près pour la sécurité des supporters. Les ambassades des deux pays recommandent aux ressortissants français de se faire discrets car elles craignent des violences. Les autorités serbes et le club de la capitale française ont, eux, mis au point un dispositif exceptionnel.

Objectif principal : faire en sorte que les supporters parisiens passent le moins de temps possible sur place et évitent les points de rencontre avec les fans de l'Étoile Rouge. Ils seront 500 à 600 à prendre place dans plusieurs vols. Le départ se fera un peu avant 16h, pour une arrivée à peine trois heures avant le début du match. Il y aura directement un transfert au stade en bus, encadré, escorté par les forces de l'ordre. Pas question de déambuler dans les rues de la capitale serbe. Retour immédiat à Paris après le coup de sifflet final avec un atterrissage vers 3h du matin.

Contexte brûlant

Chaque supporter a dû dépenser 200 euros, le prix du billet au stade et du voyage. Le contexte est brûlant entre les deux équipes. Il y a eu des échauffourées au match aller entre supporters des deux camps et des CRS s'étaient interposés. La presse française a par ailleurs largement relayé l'ouverture d'une enquête pour des soupçons de match truqué lors du succès 6-1 début octobre. Enfin, il y a ce très mauvais souvenirs, le décès d'un supporter toulousain, Brice Taton, en 2009. Quatorze hooligans serbes avaient été condamnés pour ce meurtre.