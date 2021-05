Belgique : la VAR se trompe de stade de foot, le match débute 15 min en retard

publié le 17/05/2021 à 21:11

La rencontre entre Genk et Anderlecht, deux équipes de football belges, a commencé avec 15 minutes de retard le mercredi 12 mai. La raison : le camion qui transportait le matériel d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) s'est trompé de stade. Le match a ainsi démarré à 21 heures au lieu de 20h45.

Cette rencontre intervenait dans le cadre du championnat belge des Champions' play-off. Le chauffeur du camion transportant le matériel de VAR s'est trompé et s'est rendu au stade de Gand, au lieu de celui de Genk, relate La Libre. En effet, en flamand, Gand s'écrit Gent ce qui porte à confusion avec Genk, qui ne diffère que d'une lettre.

Lorsqu'il est arrivé au mauvais stade, le chauffeur s'est aperçu de son erreur. Une distance de 150 kilomètres séparent les deux stades. Le conducteur s'est alors empressé de reprendre la route en direction du bon stade. Toutefois, une fois sur place l'installation du matériel a pris 1h30, précise le journal belge, ce qui a engendré un retard de 15 minutes.

Ce genre d'incident ne devrait plus se produire à compter de la saison prochaine, car Stéphanie Forde, la cheffe du département des arbitres a indiqué que les équipes travailleraient désormais "à partir du 'VAR Replay center' à Tubize" et a ajouté que "les camionnettes ne seront plus nécessaires".