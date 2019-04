Robert Lewandowski et Kingsley Coman face au RB Leipzig, le 19 décembre 2018

et AFP

publié le 11/04/2019 à 22:15

Vive tension en Bavière. Alors que le Bayern Munich a repris la tête de la Bundesliga après son succès retentissant face à son grand rival du Borussia Dortmund (5-0) lors de la 28e journée, l'ambiance n'est pas totalement au beau fixe au sein du club allemand.



Lors de l'entraînement collectif programmé ce jeudi 11 avril, Robert Lewandowski (30 ans) et Kingsley Coman (22 ans) se sont battus à coups de poing, comme le rapporte le quotidien Bild sur son site internet.

Les deux joueurs participaient à un entraînement à huis clos lorsque le buteur polonais a commencé à critiquer l'international français (15 sélections). Les deux hommes ont d'abord échangé des propos virulents, avant d'en venir aux mains et de se porter des coups au visage.

Leurs coéquipiers et défenseurs Niklas Süle et Jérôme Boateng ont tenté de les séparer mais il a fallu l'intervention de plusieurs autres joueurs pour stopper définitivement la bagarre. L'entraîneur Niko Kovac a d'abord songé à renvoyer les deux hommes aux vestiaires avant de se raviser et de leur demander de finir la séance d'entraînement.