Allemagne : le footballeur Vedad Ibisevic versera son salaire à des associations

et AFP

publié le 04/09/2020 à 04:34

C'est un geste qui vas sans aucun doute honorer Vedad Ibisevic, attaquant bosnien vieux routier du championnat d'Allemagne de football. Le vétéran de 36 ans, qui vient de signer un an pour le club de Schalke 04, a annoncé qu'il verserait l'intégralité de son salaire de l'année à des associations caritatives.

Le joueur, passé par le PSG (2004-2005) et par Dijon (2005-2006) notamment, est arrivé libre en provenance du Hertha Berlin où il vient de passer cinq saisons, et a déclaré que les informations selon lesquelles il ne gagnerait que 100.000 euros par an à Schalke sont "fausses". Il a ensuite précisé pourquoi il souhaitait faire don de son salaire, probablement à une association caritative de Gelsenkirchen (la ville où évolue Schalke 04).

"Les sommes qui circulent (sur son transfert) sont fausses, mais j'ai parlé à mon agent et du coup je voulais en faire une belle histoire", a déclaré Ibisevic au site internet de son nouveau club.

Il ne touchera que les primes

"Bien sûr, Schalke se trouve dans une situation financière difficile, mais cela ne m'a pas dérangé car je ne suis pas ici pour gagner de l'argent, mais pour jouer en Bundesliga", a-t-il poursuivi. "Nous avons donc convenu que je ne toucherai aucun salaire de base, mais seulement assez pour couvrir une assurance. Mon salaire sera reversé à une association caritative, et je ne percevrai que des bonus", a-t-il détaillé.

Ibisevic a un CV respecté en Bundesliga, où il a marqué 127 buts en 340 matches. En Allemagne, il a évolué sous les couleurs d'Aachen, d'Hoffenheim, de Stuttgart et du Herta Berlin. Il débarque dans un club en pleine tourmente et financièrement au bord du gouffre.

Après le départ de l'ancien président milliardaire Clemens Tönnies en juin dernier, Schalke 04 se retrouve dans une situation des plus précaires. Douzième du championnat allemand la saison dernière, le club de Gelsenkirchen débutera la prochaine saison le 18 septembre sur le terrain du champion en titre et champion d'Europe, le Bayern Munich.