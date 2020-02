publié le 05/02/2020 à 11:22

Il s'appelle Eez Eldin Bahder, il est Égyptien et âgé de 74 ans. L'homme vient de signer son premier contrat professionnel et devient ainsi le footballeur le plus âgé du monde. Cette folle histoire est à lire sur le site du journal britannique The Guardian et prouve une fois de plus, qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves.

Tout commence il y a quelques mois, grâce à une vidéo : on y voit Eez Eldin Bahder jouer au foot dans son jardin. Il est équipé, short, t-shirt et crampons aux pieds, il enchaîne les buts. On le voit ensuite dribbler un de ses adversaires.

Le geste est rapide, précis. Quant à l'allure générale du joueur, on dirait un vrai professionnel, Bahder est en parfaite forme physique. L'homme s'entretient, on le voit notamment courir sur un tapis de course dans une salle de sport, personne ne lui donnerait son âge. Pourtant Bahder est né quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945.

Impressionnée par la vidéo de Bahder, la fédération égyptienne de football a effectivement entamé des démarches et contacté plusieurs clubs. Cela a fonctionné puisque l'un d'eux a accepté de recruter Bahder. Il s'agit d'un club de 3ème division mais tout de même, c'est un vrai contrat, un contrat professionnel. On ne sait pas encore quand Bahder disputera son premier match officiel mais ce qui est sûr, c'est qu'il entend bien ne pas faire de la figuration.

Fière de son coup, la fédération égyptienne de foot a contacté le Guinness Book des records afin d'enregistrer Bahder comme le plus ancien footballeur professionnel de l'histoire. Elle l'a invité à venir voir l'un de ses matchs, de ses propres yeux.

Jusqu'ici, le record est détenu par un Israélien d’origine irakienne, Isaak Hayik, 74 ans lui aussi mais le recordman est au poste de gardien de buts. Lui aussi évolue en 3ème division et avait été sacré en avril dernier.