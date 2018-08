publié le 25/08/2018 à 13:09

Place au dernier grand Tour de la saison. La Vuelta reprend ses droits avec un contre la montre, à partir de 17h26, ce samedi 25 août.



Les déçus du Tour de France ont rendez-vous sur les routes escarpées du Tour d'Espagne, qui s'élance de Malaga en offrant aux grimpeurs l'opportunité d'un rachat et d'une préparation idéale pour les Mondiaux montagneux d'Innsbruck (Autriche). Comme à son habitude, la Vuelta n'a pas lésiné sur les arrivées en haute montagne (huit en tout), ce qui favorise le spectacle. Pour ramener le maillot rouge à Madrid le 16 septembre prochain, il faudra notamment digérer l'imposant triptyque dans les montagnes de Cantabrie et des Asturies

Avec les absences de renom, un tracé qui privilégie la montagne et des chances françaises, voici trois raisons de na pas rater le Tour d'Espagne cette année.

1. Avec des favoris absents, la Vuelta est ouverte

Après les sacres de l'équipe Sky sur le Giro en mai (Chris Froome) puis la Grande Boucle en juillet (Geraint Thomas), la 73e édition de la Vuelta promet une course beaucoup moins cadenassée par l'imposante formation britannique, qui a laissé à la maison ses deux leaders. Le Français Romain Bardet et le Néerlandais Tom Dumoulin seront aussi absents.



Une aubaine pour Nairo Quintana (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ou encore le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui ont tous des déboires à faire oublier sur les routes ibériques. "La Vuelta sert à des coureurs qui ont raté leur saison, ou raté leur Tour de France, pour se racheter", résume Pinot, contraint à un abandon juste avant l'arrivée du Tour d'Italie en mai. "Il y a un gros plateau, il manque les épouvantails de la Sky mais ça va créer une course un peu plus ouverte et vraiment intéressante".

2. Le retour de Thibaut Pinot sur un grand Tour

Le Français Thibaut Pinot, leader de l'équipe Groupama-FDJ sur le Tour d'Espagne, s'est fixé comme objectif "prioritaire" la conquête d'une victoire d'étape, disant vouloir mesurer au fil des jours s'il peut ou non jouer le classement général. "L'objectif, pour moi, c'est une victoire d'étape, je viens ici pour gagner quelque chose. Il y a beaucoup d'opportunités pour les grimpeurs, j'aurai de quoi faire. Le général, ça viendra au fur et à mesure", a déclaré Pinot lors d'une conférence de presse à deux jours du départ de Malaga, en Andalousie.



Une victoire d'étape permettrait à Thibaut Pinot de rejoindre le cercle fermé des coureurs ayant levé les bras sur les trois grands Tours (France, Italie, Espagne). Il a récemment prolongé jusqu'en 2020 avec Groupama-FDJ, et aborde cette Vuelta 2018 avec l'envie de rebondir après son abandon sur le Tour d'Italie en mai, victime d'un début de pneumopathie.

3. Du spectacle avec un parcours "montagneux"

Les participants du 73e Tour d'Espagne enchaîneront huit arrivées en altitude. La fine fleur des escaladeurs sera sur la rampe de départ, comme les anciens vainqueurs Alejandro Valverde, Nairo Quintana (Movistar) et Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).



Parmi les favoris figurent aussi l'Australien Richie Porte (BMC), le Colombien Rigoberto Uran (EF-Education First), l'Irlandais Dan Martin (UAE) ou encore les Britanniques Simon et Adam Yates (Mitchelton-Scott). Contraint à l'abandon sur le Tour, Richie Porte a confirmé venir en Espagne avec une idée en tête : "Dans cette Vuelta, j'aurai clairement une carotte pour me motiver puisque les Mondiaux présentent un parcours pour grimpeurs. Ce sera une bonne préparation", souligne-t-il.



"On va se retrouver sur La Vuelta avec un très gros plateau entre tous ceux qui n'ont pas fait le Tour et ceux qui doublent Tour et Vuelta pour préparer les Championnats du monde", a expliqué Thibaut Pinot sur le site internet de l'épreuve. "Le niveau sera très élevé et ça devrait être intéressant à suivre."