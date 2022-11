Portugal : un voilier de Français attaqué par un groupe d'orques

La scène est autant spectaculaire que terrifiante. Des orques ont attaqué de manière acharnée et durant 45 minutes un voilier de Français de 12m, au large de Viana do Castelo (Portugal), mardi 1er novembre. Au terme de l’assaut mené par cinq à sept mammifères, le bateau a fini par couler dans l'océan Atlantique, rapporte Le Télégramme.



"Elles donnaient des coups de boutoir dans la coque. On s’est retrouvé avec une voie d’eau et un trou béant de plus de 80 cm à l’arrière. C’était impossible à colmater", raconte Corentin, l'un des marins, au quotidien. Les quatre membres de l’équipage, qui ont filmé la scène, ont lancé un "Mayday" et "sauté dans un radeau de survie".

Le voilier a sombré à 100 mètres de profondeur en quelques minutes, précise TF1. Dans leur malheur, les Français ont eu de la chance : ils ont été secourus par un autre bateau qui se trouvait à proximité. Et ils ne présentent aucune blessure, assure l’Autorité maritime nationale portugaise.

Un tel assaut a déjà eu lieu par le passé. Des cétacés avaient pris pour cible une embarcation au large de la Bretagne, le 8 août 2022. Le marin avait alors pu déposer son voilier, dont le safran était arraché, dans un chantier naval.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info