L'interdiction des orques et dauphins est "injuste", pour le directeur du Marineland

publié le 29/09/2020 à 13:57

L’introduction et la reproduction de nouveaux dauphins et orques dans les parcs aquatiques vont être interdites, a indiqué le gouvernement ce mardi 29 septembre. "On s’y attendait, mais on a été surpris de l’annonce parce qu’on n’a pas du tout été concertés", indique sur RTL Pascal Picot, directeur général du Marineland d’Antibes.

Il explique également qui si l’intention est claire, "les détails restent très flous". Les modalités, l’agenda et les conditions restent encore inconnus. "Il y a un manque total d’information", pointe Pascal Picot.

De plus, ce dernier semble ne pas saisir la pertinence de la mesure. "Ça me paraît complètement incompréhensible et injuste", confie-t-il. "On est un zoo comme un autre", défend Pascal Picot. Il se pose la question d’un zoo qui a des animaux terrestres et qui continuera à en avoir.

Concernant les spectacles qui sont présentés dans les parcs aquatiques par rapport aux zoos terrestres, Pascal Picot justifie cela par "une simple mise en scène de comportements naturels". "Ça ne dure jamais plus de 20 minutes", assure-t-il.