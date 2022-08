MotoGP – GP d’Autriche : victoire de Bagnaia devant Fabio Quartararo

Ducati a une fois de plus prouvé que la marque italienne était intouchable sur le Red Bull Ring de Spielberg en s’adjugeant la victoire grâce au Turinois Francesco Bagnaia qui s’impose pour la 8è fois dans la catégorie reine de la MotoGP, sa troisième d’affilée.

Le pilote officiel Ducati qui a fait les 28 tours en tête s’impose devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha) et l’Australien Jack Miller (Ducati)

Parti 5è, Fabio Quartararo a réalisé une superbe course au guidon de sa Yamaha, beaucoup moins rapide que les Ducati. Le champion du Monde marque encore de précieux points au classement général puisque le Niçois possède désormais 200 points, soit 32 points d’avance sur Aleix Espargaro et 44 points sur Francesco Bagnaia.

"Je suis très content car j'ai pu faire une belle remontée. Si il y avait eu deux ou trois tours de plus j'aurai peut-être pu passer Bagnaia. Mais bon c'est un excellent résultat"

Belle opération également pour l’autre Français Johann Zarco qui termine 5è et qui revient à la 4è place du classement mondial avec 125 points.

Prochain Grand Prix le 4 septembre à Misano pour le GP de San Marin

