publié le 13/11/2020 à 15:32

Le Britannique a-t-il pris la tête pour ne plus la céder jusqu'à l'arrivée sur cette 9e édition du Vendée Globe ? À 5h du matin, vendredi 13 novembre, Alex Thomson ("Hugo Boss") comptait 60 km d'avance sur le doyen Jean Le Cam ("Yes We Cam !") et un peu plus de 75 km sur le Nordiste Thomas Ruyant ("LinkedOut"). Les leaders ont passé les Açores dans la nuit et se préparent à contourner la violente tempête tropicale Theta.

Dans la nuit de mardi 10 à mercredi 11 novembre, les concurrents ont affronté le premier gros obstacle météo de leur tour du monde. Un véritable test, parce que le premier coup de vent sur des bateaux qui n'ont pas beaucoup navigué en raison du confinement permet de vérifier s'ils sont solides, fiables. Et bien oui, ils ont plutôt bien résisté.

Ce qui fait sensation, bien sûr, c'est le demi-tour du grand favori Jérémie Beyou ("Charal"). Mais ses ennuis mécaniques ne sont pas liés directement au coup de vent puisque les premières avaries sont survenues avant, notamment la collision avec un objet flottant non identifié (Ofni), et se sont aggravées par la suite.

Petits travaux et repos

Parmi les victimes de la tempête il y a eu Armel Tripon ("L'Occitane en Provence") ou encore Louis Burton ("Bureau Vallée 2"), mais tous peuvent réparer et continuer leur route. D'ailleurs, une grande partie de la flotte a profité du retour au calme jeudi 12 novembre pour faire tout un tas de petits travaux et se reposer un peu car ce coup de tabac a surtout puisé dans les ressources physiques.