US Open : qu'attendre de l'édition qui débute ce lundi ?

Crédit : Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Djokovic s'entraîne sur le court Billie Jean King à l'US Open le 28 août à New York

Le dernier Grand Chelem de la saison débute ce lundi 30 août à 17h heures françaises. Si le numéro 1 mondial Novak Djokovic, vainqueur des trois précédentes levées cette saison, est à la recherche du Grand Chelem, lui qui a raté l'or olympique à Tokyo au mois d'août. Le Serbe, s'il est accompagné du Russe Daniil Medvedev (n°2) ainsi que l'Allemand Alexander Zverev (n°4), verra des grands absents dans le tableau final.

Rafael Nadal et Roger Federer manquent à l'appel chez les hommes. L'Autrichien Dominic Thiem, le tenant du titre, mais aussi l'autre suisse, Stanislas Wawrinka et Milos Raonic ne participeront pas non plus.

Chez les femmes, les sœurs Williams ne participent pas non plus à la fête, tout comme Sofia Kenin, vainqueur de l'Open d'Australie en 2020 et finaliste de Roland Garros la même année. Un plateau légèrement diminué, mais qui présente tout de même le top du circuit, avec Naomi Osaka, Elina Svitolina, Iga Swiatek, ou encore la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashley Barty.

Des tricolores en embuscade

Le trou d'air semble digéré pour les tricolores, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Plusieurs performances solides au cours des derniers tournois sont à noter, que ce soit Richard Gasquet (finale à Umag et 1/4 à Winston Salem) ou Benoît Paire (1/4 à Cincinnati et Gstaad). Pour le premier la tâche s'annonce ardue contre le n°2 mondial Medvedev au premier tour.

Pour le second, c'est Dusan Lajovic, un adversaire bien plus modeste qui se dresse sur sa route. Et il pourrait retrouver un autre Français en cas de victoire au 2e tour. Il s'agit de Ugo Humbert (n°23), lui aussi en forme après un bon tournoi olympique, qui affronte le qualifié allemand Gojowczyk.

Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille et Jérémy Chardy sont également présents dans le tableau principal contre respectivement Casper Ruud (NOR, n°8), Albert Ramos (ESP) et Matteo Berrettini (ITA, n°6). Des premiers tours qui s'annoncent très compliqués pour nos tricolores.

Chez les femmes, Alizé Cornet reste sur une finale à Chicago, et une progression de 12 places au classement WTA. Elle aborde ce Grand Chelem en tant que n°1 française à la 56e place mondiale. Mais son premier tour contre la Tunisienne Ons Jabeur (n°20), la condamnera à un nouvel exploit. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic entrent en lice ce lundi soir, face à Dart et Konta, deux Britanniques.