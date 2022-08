US Open : pour le possible dernier match de Serena Williams, les places s’échangent à prix d’or

Crédit : MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Vivre l'Histoire sous leurs yeux. C'est ce que veulent absolument certains fans de Serena Williams lors de cet US Open 2022. La superstar américaine de 40 ans pourrait bien échanger ses derniers échanges en simple ce lundi 29 août sur le court bleu de Flushing Meadows. Alors, le prix des billets pour assister à son match contre la Monténégrine Danka Kovinic s'envole : entre 270 et 4.500 dollars en tribunes et presque 98.000 dollars en loges.

La tenniswoman aux 23 Grands Chelems est en grande difficulté depuis plusieurs mois. Retombée au 413e rang mondial, elle avait été battue d'entrée à Wimbledon contre la Française Harmony Tan. Une nouvelle défaite dès le premier tour d'un Grand Chelem paraît donc plus que probable, mais c'est sans compter le soutien indéfectible du public new-yorkais, entièrement acquis à sa cause.

Jeudi 25 août, quand les organisateurs ont annoncé que la plus grande championne de son sport jouerait lundi soir, les prix pour assister à la session nocturne ont grimpé de 30% en un quart d'heure, jusqu'à atteindre 97.999 dollars dans une loge sur le site de revente StubHub, ont révélé des internautes sur Twitter.

"Ne la sous-estimez pas", a cependant prévenu sa compatriote Chris Evert, six fois lauréate de l'US Open comme Williams. Malheureusement, en cas de qualification au second tour, l'Américaine devrait affronter la numéro 2 mondiale, l'Estonienne Anett Kontaveit.

