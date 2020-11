publié le 02/11/2020 à 20:45

À la barre du "Maxi Edmond de Rothschild" depuis avril 2019, Charles Caudrelier et Franck Cammas vont, avec quatre membres d’équipage, se lancer dans les prochains jours à l’assaut du Trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage sans escale et sans assistance.

Remporté pour la première fois en 1993 et en 79 jours par Bruno Peyron, à la barre de "Commodore Explorer", ce défi a depuis été maintes fois battu et le record est aujourd’hui la propriété de Francis Joyon et de ses cinq hommes d’équipage : 40 jours, 23 heures et 30 minutes en 2017.

"L’objectif est simple, explique Franck Cammas, c’est de passer sous la mythique barre des 40 jours. Cela veut dire qu’il faut que nous ayons une météo au moins aussi favorable que celle qu’avait eu Francis Joyon".

Une question de météo

La météo, c’est ce qui va déterminer le jour et l’heure du départ. Le maxi trimaran est actuellement en stand-by à Lorient, ce qui veut dire qu’à tout moment l’équipe peut, selon la fenêtre météo la plus propice, déclencher le code d’alerte et s’élancer à la conquête du Trophée.

Le "Maxi Edmond de Rothschild", un trimaran dernière génération de 32 m de long et 23 m de large, équipé de foils, va être le premier "bateau volant" à tenter de faire le tour du monde.

Depuis que Charles Caudrelier (46 ans) et Franck Cammas (47 ans) en ont pris la barre, ils ont remporté presque toutes les courses auxquelles ils ont participé : la Rolex Fasnet Race en équipage (en Angleterre, autour du Rocher du Fastnet), la Brest Atlantique en double (demi-tour du monde au départ et à l’arrivée de Brest), la Drheam Cup en équipage (entre Cherbourg et La Trinité).

Thomas Coville vise aussi le Trophée

Pour ce Trophée Jules Verne ils embarquent Yann Riou, régleur médiaman, Morgan Lagravière, barreur régleur, David Boileau, régleur numéro et Erwan Israël, barreur régleur. Un autre maxi trimaran, "Sodebo Ultim", baré par Thomas Coville, va aussi s’élancer ses prochains jours à l’assaut du Trophée Jules Verne. Mais il ne s’est pas encore mis en stand-by.