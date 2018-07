Transat Jacques Vabre : unis sur terre... comme sur mer

publié le 30/10/2017 à 13:48

Dans la vie, ils partagent tout à tel point qu’ils séparent rarement voir quasiment jamais vie privée et vie professionnelle. Pour Halvard Mabire et Miranda Merron, cela fait neuf ans que cela dure. Pour Louis Burton et Servane Escoffier cela a débuté quelques semaines après la Route du Rhum 2010.



À bientôt 61 ans, il est le doyen des engagés sur la Transat, le Normand Halvard Mabire va donc à nouveau faire équipe avec sa navigatrice préférée après avoir quelquefois été concurrents. "La mixité sur un bateau est intéressante car elle apporte une complémentarité. Les femmes ont une façon différente de naviguer", explique-t-il

Le couple Anglo-Normand qui a déjà une quarantaine de transats à son actif sera l’un des bateaux à surveiller dans la Class40. À bord de Campagne de France le monocoque qu’ils ont eu même conçus dans leur "maison chantier" de Barneville-Carteret, ils ont déjà plus de 20.000 milles au compteur, dont une grande partie effectuée en course.

Halvard Mabire et Miranda Merron Crédit : Frédéric Veille

Et si lui est doté d’un flair unique qui lui permet d’anticiper les phénomènes météos, elle est dure au mal. C’est à elle que reviennent les tâches les plus acrobatiques du bord. "Trois semaines en mer, c’est notre vie, notre métier et notre récompense après des mois de préparation", ajoute Miranda qui s’empresse de préciser "qu’à bord, nous ne fonctionnons pas comme un couple. Nous sommes équipiers".

Servane et Louis vont naviguer ensemble pour la première fois

Pour Louis Burton et Servane Escoffier cette Transat Jacques Vabre se présente assurément comme un nouveau tournant dans la carrière de Louis qui, à 32 ans, bénéficie d’un tout nouveau bateau, le Bureau Vallée 2 qui est l’ancien Banque Populaire d’Armel Le Cléach vainqueur du dernier Vendée Globe.



Si le navigateur parisien est le skipper attitré, Servane la Malouine est le team manager du projet qui va permettre à Louis et sa machine équipée de foils de s’engager en solitaire sur la Route du Rhum 2018 et sur Vendée Globe 2020-2021 avec de réelles chances de podium.

En attendant et sur cette Transat Jacques Vabre ils vont naviguer ensemble, pour la première fois. Voilà pourquoi tous deux ont enchaînés les entrainements musclés pour être prêts pour cette course dont l’objectif est pour Louis de "bien figurer, en prenant du plaisir". Pour autant, le couple qui vit à Saint-Malo a la machine pour l’emporter. "Mais le plateau est très relevé cette année", ajoute Servane.



Parents de deux enfants Lino 6 ans et Edith 4 ans, qui durant la course seront confiés à une nounou et aux grands parents, ils reconnaissent tous deux "que cela ne certainement pas facile pour nous comme pour eux, mais ils seront en bonne compagnie.



"Voilà pourquoi, dans ce contexte particulier il va falloir rester professionnel une fois sur l’eau", précise Louis. "On sera moins couple pendant ces deux semaines", ajoute Servane. "Mais comme on se connaît parfaitement on aura juste à se regarder pour se comprendre où trouver les bons mots pour réconforter l’autre."

Quant à Louis qui a terminé 7e du dernier Vendée Globe et qui est habitué à naviguer seul il confie avec le sourire : "L’idée, c’est d’être encore amoureux quand on arrivera au Brésil !"



Le départ de la 13è Transat Jacques Vabre, course en double de 4350 milles entre Le Havre et Salvador de Bahia sera donné dimanche 5 novembre à 13h30.