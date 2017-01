Le skipper français de "Banque Populaire VIII" devrait couper la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne jeudi 19 janvier vers 17h selon les dernières estimations.

19/01/2017

Sauf accident, le Français, en tête de la course depuis un mois et demi, va remporter son premier Vendée Globe à 39 ans. Armel Le Cléac'h devrait franchir la ligne d'arrivée virtuelle au large des Sables d'Olonne, sur la côte Atlantique, jeudi 19 janvier peu après 17h.



Le skipper de "Banque Populaire VIII" aura mis 74 jours pour accomplir le tour du monde en solitaire et sans escale, soit quatre de mieux que le temps de référence établi par François Gabart en 2012/2013 (78 jours 2 heures et 16 minutes).

Le Cléac'h longera ensuite le chenal sous les acclamations du public pour rejoindre port Olona et y amarrer son bateau. "Il sera à quai ce soir à 20h30", a annoncé le directeur de la course Jacques Caraes en milieu de matinée. Pour ce qui est de l'arrivée du 2e, Alex Thomson ("Hugo Boss"), "ce sera à partir de 23h00 et même bien plus tard si le vent mollit sur la fin de parcours". Le Gallois de 42 ans ne rentrera son bateau au port que plusieurs heures après avoir franchi la ligne en raison de la marée.