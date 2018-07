publié le 28/10/2017 à 14:01

C'est sous le soleil que le village de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre a été inauguré ce samedi matin 28 octobre en présence d'Edouard Philippe, Xavier Mitjavila, président de JDE France, et Luc Lemonnier, maire du Havre. Le Premier ministre a ensuite fait le tour du bassin où sont amarrés les voiliers qui prendront le départ le 5 novembre prochain.



Du petit Class40 des deux bizuts Sylvain Pontu et Christophe Rateau au trimaran géant de Thomas Coville et Jean-Luc Nelias, les grands favoris pour la victoire finale, tous les bateaux participants à la célèbre course océanique, à l'exception d'un seul le maxi trimaran "Edmond de Rothschild", ont pris place dans le bassin (ce dernier étant trop grand pour y accéder).

La 13e Transat Jacques Vabre met cette année à nouveau le cap sur Salvador de Bahia la troisième ville du Brésil. Après Puerto Limon (Costa Rica) en 2009 et 2011 puis Itajaï (Brésil) en 2013 et 2015, les 76 skippers engagés dans cette traversée océanique tenteront donc dès le 5 novembre prochain de rallier la marina de ce port du nord-ouest du pays, qui en 2001, 2003, 2005 et 2007 fut déjà ville d’arrivée.

C’est d’ailleurs le 14 novembre 2007 que Franck Cammas et Steve Ravussin ont établi le record de traversée en ralliant Le Havre à Bahia en 10 jours 38 minutes et 43 secondes.

Un record qui, selon toute vraisemblance devrait être pulvérisé lors de cette 13è édition tant les grands trimarans ont évolué au fil des ans.

Les géants des mers attirent les regards

Ce sont d’ailleurs les trois monstres voilés inscrits au départ cette année qui depuis ce samedi sont sous le regard ébahi du public. A commencer par Sodebo Ultim, le trimaran de Thomas Coville qui au cours des dix derniers mois a inscrit à son palmarès deux records, celui du tour du monde en solitaire et celui de la traversée de l’Atlantique.



"On se sent tout petit à côté", explique les yeux grands ouverts cet Alsacien qui a traversé la France pour admirer la flotte. "Et je n’arrive toujours pas à comprendre comment un homme seul arrive à manœuvrer cette machine. Ça fait rêver".



Un peu plus loin sur le bassin, la coque rouge et blanche du Maxi 80 Prince de Bretagne, puis de l'autre côté de l'écluse l’élégant Edmond de Rothschild, le dernier né des grands trimarans provoquent aussi l’admiration, et l’étonnement. Avec son mât qui culmine à 37 mètres de hauteur, ce bateau arrive à voler sur l’eau.



Jusqu’au départ de la Transat Jacques prévu le dimanche 5 novembre à 13h30, les organisateurs attendent plus de 500.000 visiteurs pour fêter cet événement sportif "qui rappelle tous les deux ans qu’au XVIIe siècle, les voiliers marchands empruntaient la célèbre Route du café, entre l’Europe et les pays producteurs de café d’Amérique du Sud", explique Luc Lemonnier le maire du Havre. Celui-ci ajoute qu'"Aujourd’hui encore, 80% des importations de café passent par Le Havre".