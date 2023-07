Un contre-la-montre comme dernière étape. Ce dimanche 30 juillet, les coureuses du Tour de France féminin vont parcourir 22,6 kilomètres. Maillot jaune sur les épaules après sa victoire la veille en haut du col du Tourmalet, Demi Vollering fait office de favorite selon Laurent Jalabert, qui ne la voit pas perdre sa première place, malgré le fait qu'elle ne soit pas une spécialiste de l'exercice.

Ainsi, selon notre consultant cyclisme, "avec l'avance dont elle dispose, je pense qu'elle a le Tour de France dans la poche. Il n'y a que 22 kilomètres de contre-la-montre, Demi Vollering est très en forme, les filles sont fatiguées. Ce n'est pas la meilleure rouleuse du peloton, Van Vleuten est meilleure qu'elle, mais les écarts sont là, les écarts sont importants".

Et d'ajouter : "Elle a su s'isoler loin devant dans ce classement général, à la faveur des pentes difficiles du col du Tourmalet, et se mettre quasiment hors d'atteinte. Elle est suffisamment forte, sans être une spécialiste. Avec la motivation que lui donnera ce maillot jaune, la perspective d'une première victoire dans un grand tour, qui plus est le Tour de France, elle est imbattable pour conserver l'avance nécessaire qui lui permettra de remporter le Tour."

