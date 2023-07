Tour de France 2023 : 1re étape Bilbao-Bilbao samedi 1er juillet

Ce n'est pas par un court contre-la-montre, comme l'an passé dans les rues de Copenhague au Danemark, que commence le Tour de France 2023, mais par une étape dite en ligne longue de 182 km avec départ et arrivée à Bilbao, en Espagne, à une grosse centaine de km de la frontière française. Le parcours dessine une boucle d'ouest en est avec un passage le long des côtes de l'océan Atlantique.

Cinq ascensions sont répertoriées : deux de 3e catégorie dans la première moitié de la course, la côte de Laukiz (2,2 km à 6,9% de pente moyenne, sommet au km 13,8) et la côte de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km à 7,6%, sommet au km 67,8), les trois autres dans le final. Il y a d'abord le col de Morga (4e catégorie, 3,9 km à 4,1%, sommet au km 140,9), la côte de Vivero (2e catégorie, 4,2 km à 7,3%, sommet au km 155) et la côte de Pike (3e catégorie, 2 km à 10%, sommet au km 172,4).

Ce terrain de jeu semble sur le papier idéal pour un coureur comme Julian Alaphilippe, non retenu l'an passé par son équipe et de retour avec la "motivation d'un cadet", a confié sa compagne Marion Rousse. Départ fictif de Bilbao à 12h30, réel à 12h55, arrivée prévue entre 17h15 et 17h42 pour connaître le premier maillot jaune de cette 110e Grande Boucle. Le tenant du titre est le Danois Jonas Vingegaard.

Tour de France 2023 : le profil de la 1re étape Crédit : Vincent LEFAI, Sabrina BLANCHARD / AFP

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info