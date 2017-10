publié le 17/10/2017 à 22:23

Le Tour de France 2018 qui partira le 7 juillet, a dévoilé son parcours mardi 17 octobre à Paris. Il présente une distance de 3.329 kilomètres. Il s'agit d'un Tour "inventif" selon son directeur, Christian Prudhomme. "On a beaucoup joué sur les distances d'étapes. L'étape la plus longue fera 231 km, la plus courte 65 km, pour donner du rythme", explique-t-il au micro de RTL.



Christian Prudhomme a répondu aux doutes de certains concernant l'étape du plateau des Glières, avec des routes considérées comme dangereuses, notamment 2km non goudronnés en haut du plateau. Selon le patron du Tour de France, "le plateau des Glières, c'est pour moi exactement ce qu'est le Tour de France (...) et ces 2 km sont en faux-plat montant, il n'y a pas de risques".

Selon Christian Prudhomme, un français gagnant du Tour, "ce n'est plus de la science fiction". Il pense notamment à Warren Barguil ou Romain Bardet, qui a terminé sur le podium des deux dernières éditions. "Ils sont très bons, maintenant franchir la dernière marche c'est autre chose. C'est la plus redoutable."



Cette 105e édition partira de Noirmoutier-en-l’Île en Vendée, il comportera 6 étapes de montagne et 8 de plaine dont une sur les pavés de Paris-Roubaix.