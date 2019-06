publié le 14/06/2019 à 18:00

Pour 74% des amateurs de rugby, le Top 14, qui rassemble les 14 meilleurs clubs de France, est de plus en plus un business. Pour 70%, il s'agit du meilleur championnat européen. Deux tiers des sondés estiment que son niveau a un impact positif sur le XV de France.



35% des Françaises et des Français comptent par ailleurs suivre de près ou de loin la finale entre Toulouse et Clermont, samedi 15 juin (20h45) au Stade de France. Le Stade Toulousain en est le grand favori pour le grand public comme pour les passionnés d'ovalie.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019 auprès d'un échantillon de 997 personnes âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 330 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Le Top 14 bénéficie toujours d’une excellente image

Depuis une dizaine d’années, le Top 14 attire de très nombreux talents internationaux. Ces arrivées auraient pu ternir l’image du championnat domestique. Certes, les trois-quarts des amateurs de rugby jugent qu’il est de plus en plus synonyme de business, comme en

2017 mais comme dans tous les sports, cela va de pair avec la médiatisation, l’augmentation des budgets et la professionnalisation.



En dehors de ce sentiment, tous les voyants sont au vert pour le Top14. 86% des amateurs estiment qu’il est proche des valeurs de rugby. Ils n’étaient que 75% à le penser en 2017. C’est le signe qu’en dépit de l’image d’un sport-business, le championnat a su garder son âme originelle.

Pour 77% des amateurs de rugby, c’est un championnat spectaculaire et pour 70% d’entre eux, c’est même le meilleur championnat européen. Pour expliquer les résultats décevants de l’équipe nationale, certains estiment que le niveau élevé du championnat ne permet pas aux jeunes d’intégrer les effectifs et de progresser avant de rejoindre le XV de France.



Pour les amateurs de rugby, c’est un effet inverse. Les deux tiers d’entre eux (66%) estiment en effet que ce niveau élevé a un impact positif puisqu’il permet aux joueurs tricolores d’évoluer avec les meilleurs joueurs de la planète.

3. Plus d’un Français sur trois (35%) compte suivre la finale du Top14

Avec les résultats décevants du XV de France, le rugby a moins le vent en poupe ces dernières années. Et pourtant, plus d’un Français sur trois (35%) compte suivre la finale opposant cette année Clermont et Toulouse. Dans le détail, 15% souhaitent le suivre en direct et 20% se contenteront de s’informer du résultat du match.



Les amateurs de rugby se passionneront bien davantage : 83% d’entre eux suivront le match. Contrairement à la saison régulière, diffusée sur une chaîne cryptée, la finale sera en prime time sur une chaîne en clair. En dehors des rencontres de l’équipe nationale, c’est l’une des uniques occasions pour les amateurs de rugby de suivre un match gratuitement.

4. Toulouse favori pour 6 Français et amateurs de rugby sur 10

Un Stade de France rempli, 82.000 spectateurs, les deux meilleures équipes du Top14 : voilà ce qui attend les amateurs de sport samedi 15 juin à 20h45. Le Stade Toulousain cherchera à glaner son 20e Bouclier de Brennus ; les Clermontois espèrent, eux, ajouter une 3e ligne à leur palmarès après les titres de 2010 et 2017.



L’écart entre les deux clubs est important sur le temps long mais le club auvergnat s’affirme comme un grand du rugby tricolore depuis une vingtaine d’années. À l’inverse, le club de la ville rose a joué sa première finale en 1909.



L'affiche est d’autant plus belle que les deux clubs ont terminé la saison régulière aux deux premières places et que leurs confrontations ont été très serrées : victoire du Stade Toulousain à domicile 47 à 44 et match nul à Clermont 20 à 20. Pour les Français et amateurs de rugby, la balance penche plutôt en faveur des rouges et noirs. Ils sont respectivement 61% et 62% à pronostiquer leur victoire. Verdict samedi 15 juin au soir.

