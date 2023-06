Top 14 : la finale Toulouse-La Rochelle, "une opposition de styles" pour Olivier Magne

Le Stade Toulouse et le Stade Rochelais, ici lors d'un match en 2022, s'affrontent samedi soir en finale du Top 14.

La finale du Top 14, samedi soir au Stade de France, oppose les deux meilleures équipes françaises de ces dernières années. Le Stade Toulousain, 21 fois champion de France (un record), défie le champion d’Europe en titre, le Stade Rochelais, qui cherche à décrocher son premier Bouclier de Brennus. Cette opposition, en passe de devenir le nouveau classique du rugby hexagonal, a donc tout pour ravir les fans. "C’est une vraie opposition de styles avec une équipe de La Rochelle dont on connaît les qualités, avec des principes de jeu basés pour beaucoup sur l’affrontement et le défi afin d’ouvrir le jeu sur l’extérieur. Ils ont aussi une qualité technique et stratégique très importante", estime notre consultant Olivier Magne.

"On connaît aussi les vertus du Stade Toulousain", poursuit l’ancien joueur du XV de France. "Ils ont un jeu ouvert avec des prises d’initiative, cette envie de faire voyager le ballon. C’est une équipe qui aura fort à faire face à l’opposition dure, physique voire brutale de La Rochelle", juge l’ex-troisième ligne. "J’attends une grande finale avec deux équipes qui vont proposer un spectacle de grande qualité. J’espère que la montagne n'accouchera pas d’une souris", a souhaité Olivier Magne. Cette rencontre sera un remake de la finale 2021, remportée par Toulouse sur le score de 18 à 8 face à La Rochelle.

