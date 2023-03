Top 14 : "L'objectif est de maintenir Castres en Top 14", confie Julien Dumora

La saison dernière, le Castres Olympique avait terminé la saison régulière à la première place et ne s'était incliné qu'en finale face à Montpellier. On avait perdu l'habitude de voir les Castrais dans le ventre mou du championnat mais cette saison 2022/2023 a été plus que compliquée. Cela a même amené au départ du manager Pierre-Henry Broncan fin février. Il a d'ailleurs depuis rebondi en Australie pour travailler avec le sélectionneur Eddie Jones en vue de la Coupe du monde. C'est Jérémie Davidson qui l'a remplacé à la tête de l'équipe de Castres, lui qui avait été démis de ces fonctions à Brive. Il connait déjà bien Castres puisqu'il a été joueur de 1998 à 2001.

Cette victoire face à Toulouse est importante pour le groupe mais aussi pour les supporters Julien Dumora, arrière du Castres Olympique

Actuellement 11e au classement, les Castrais devaient se remettre la tête à l'endroit en recevant le Stade Toulousain à Pierre Fabre. Et dans ce derby, Castres a su retrouver une recette qui a fonctionné et qui a fait son succès : une grosse défense et de l'opportunisme en attaque. La preuve en est les deux essais de l'arrière du CO Julien Dumora, avec des ballons de récupérations.

"Cette victoire face à Toulouse est importante pour le groupe mais aussi pour les supporters", confie l'arrière du Castres Olympique. Malgré cette victoire dans le derby (27-17) les Castrais sont encore focus sur "l'objectif de maintenir le club en Top 14", comme l'assure Julien Dumora, et cela passe par cinq dernières journées avec trois déplacements (Montpellier, Pau et Brive) et deux réceptions (Toulon et Perpignan). Encore un petit effort pour les castrais pour maintenir le club avant d'oublier cette saison compliquée et de basculer sur la saison prochaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info