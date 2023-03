Top 14 : Etienne Falgoux : "Avec Christophe Urios c'est totalement différent", confie le pilier de l'ASM

La saison de l'ASM Clermont Auvergne est difficile à suivre, un début de saison raté qui a mené à l'éviction du manger Jono Gibbs et l'arrivée de Christophe Urios le 18 janvier dernier, après avoir quitté Bordeaux-Bègles le 16 novembre. Depuis, la patte du coach commence à se faire sentir, que ça soit lors des entraînements ou des conférences de presse comme après la lourde défaite à Montpellier :" On n'est pas au niveau. Il manque plein de choses, de l'engagement, de l'intelligence, de la précision.". Sur le terrain cela a du mal encore à prendre depuis l'arrivée de Christophe Urios, Clermont enchaîne victoire puis défaite en alternance. Le dernier match en date est une victoire lors du derby face à Brive (38-10).

Cela aurait pu partir en live à l'intérieur du groupe, mais ça n'a pas été le cas Etienne Falgoux, Pilier de l'ASM Clermont

Malgré cette saison difficile à lire, le club auvergnat est encore en course pour se qualifier pour les playoffs en intégrant le Top 6. Il reste encore cinq matchs match de Top 14 pour espérer, cela ne va pas être une mince affaire, car il y a notamment trois déplacements (Pau, La Rochelle et Bayonne) et deux réceptions (Paris et Racing 92). Avec aussi un huitième de finale face aux anglais de Bristol. Une fin de saison qui pourrait sourire aux Clermontois, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, mais qui pourrait aussi valider une saison blanche et ratée. Verdict dans les prochaines semaines.

