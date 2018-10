Tony Parker, invité de Christine Kelly dans "Et si..."

publié le 28/07/2018 à 10:00

Et Si se fonde sur un concept simple, parcourir la vie de l’invité et ses envies en misant sur l’imaginaire !

En proposant à ses invités de se demander "et si … ?", Christine Kelly les plonge dans l’imaginaire et dans leurs souvenirs leur permettant de revoir leurs parcours et leurs désirs.





Samedi 28 juillet, Christine Kelly reçoit Tony Parker. Le plus grand basketteur français de tous les temps et qui fait partie du Top 10 des meilleurs joueurs du monde.

Et si... avec Tony Parker

Et si vous pouviez déclarer votre amour à quelqu'un ?

Et si vous nous racontiez la honte de votre vie ?

Et si vous nous parliez de plus bel été de votre vie

Et si vous invitiez des amis à dîner chez vous, vous ferriez quoi comme dîner ?

Et si vous nous confiiez la phrase gagnante qui vous a accompagné toute votre vie ?

Et si vous nous disiez à quoi ressemblera votre vie dans 10 ans ?

Et si vous pouviez échanger votre carrière avec celle d'un autre grand sportif, ce serait lequel ?