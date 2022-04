Tiger Woods : retour sur le parcours d'un sportif hors du commun

Le sujet du jour. Jeudi 7 avril s'ouvrait le premier des quatre tournois annuels du Grand Chelem des golfeurs : Le Masters d'Augusta. Cette année, le retour du célèbre Tiger Woods, de son vrai nom Eldrick Tont Woods, n'est pas passé inaperçu. Le sportif revient après une convalescence de plus d'un an, gravement blessé suite à un accident de voiture. Entre scandales sexuels, addictions et difficultés physiques, le joueur semble à nouveau prêt à fouler le green.

Pourquoi on en parle ? Qui est réellement Tiger Woods ? Quelles sont les victoires qui marquent sa carrière ? Comment tout a commencé ? Quelles sont les réactions que suscitent le retour du golfeur américain ? Quels sont les scandales qui lui sont attribués ? Est-il toujours aussi performant à la suite de ses difficultés physiques ? Est-il un des plus grands golfeurs de l'histoire ?

L'analyse. "Les sportifs sont tous inspirés par le parcours de Tiger Woods et je pense que ça durera encore une génération, déjà parce qu'il n'a pas pris sa retraite, il va encore jouer quelques années. Quarante six ans, avant c'était très vieux, et maintenant c'est presque un âge de maturation pour un golfeur malgré son état physique compliqué. Il ne quittera pas le devant de la scène, il restera dans le design des parcours, pendant encore vingt ou trente ans. Les tous jeunes golfeurs vont continuer à grandir avec son image", explique Philippe Chassepot, journaliste et traducteur en France de la biographie du sportif américain.

