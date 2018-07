publié le 28/01/2018 à 09:00

Roger Federer est éternel. À 36 ans, le Suisse a remporté l'Open d'Australie ce dimanche en dominant le Croate Marin Cilic en finale. Comme l'an dernier face à Rafael Nadal, le n°2 mondial a eu besoin de cinq manches (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) pour s'imposer et décrocher le 20ème titre de sa carrière en Grand Chelem, le sixième à Melbourne.



Après un parcours maîtrisé pour rallier la finale, sans perdre le moindre set, Roger Federer a dû davantage cravacher face à Marin Cilic. Le Croate, qui sera 3ème joueur mondial lundi, n'avait pas pu combattre à armes égales, en raison d'une blessure, en finale de Wimbledon en juillet dernier contre le Suisse, qui s'était alors imposé facilement. Cette fois-ci, Roger Federer s'est retrouvé face à un adversaire redoutable. Inhabituellement tendu, il a parfaitement utilisé son expérience des grands rendez-vous pour empêcher Marin Cilic de décrocher un 2ème trophée majeur, après l'US Open en 2014.

Incroyable standing ovation du public

Roger Federer continue donc d'écrire sa légende avec ce 20ème sacre en Grand Chelem. Rafael Nadal est désormais repoussé à quatre longueurs (16), devant Pete Sampras (14) et Novak Djokovic (12). Après son retour fracassant l'an dernier et sa victoire contre l'Espagnol au terme d'une finale éblouissante, Roger Federer gagne un tournoi majeur deux années de suite pour la première fois depuis 2008 (US Open).

C'est en larmes que le Suisse a soulevé le trophée, après avoir encaissé une tension extrême au cours du match et une pression de tous les instants depuis le début de la quinzaine australienne. Les spectateurs de la Rod Laver Arena, debouts, lui ont rendu hommage avec une interminable standing ovation. Pour eux, Roger Federer est le plus grand, assurément.