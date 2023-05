Rugby : 70% des amateurs pronostiquent la victoire de La Rochelle en finale de Champions Cup face au Leinster

Les deux clubs français présents dans les deux finales de Coupe d’Europe cette saison en rugby sont très populaires : 73% des Français ont une bonne opinion du Stade Rochelais et 71% du RC Toulon. Plus d'un Français sur trois (36%) compte suivre au moins une des deux finales : Toulon défie les Glasgow Warriors à Dublin pour la Challenge Cup vendredi 19 mai (21h) tandis que La Rochelle se frotte au Leinster samedi 20 mai (17h45) en Champions Cup, l'équivalent de la Ligue des champions en foot.

79% des amateurs de rugby voient les Toulonnais l'emporter et 70% pensent que les Rochelais conserveront le titre acquis il y a un an face au Leinster à Marseille (24-21). Par ailleurs, l’image du Top 14 décolle dans l’opinion : 81% des amateurs de rugby jugent que c’est le meilleur championnat européen (+11 points par rapport à 2019), 81% que c’est une compétition à suspense et 79% qu’il est spectaculaire. Enfin, 88% des amateurs de rugby considèrent qu’il a un impact positif sur le niveau du XV de France.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 16 et mercredi 17 mai 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 371 amateurs de rugby.

Les amateurs de rugby optimistes pour Toulon et La Rochelle Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info