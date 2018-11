publié le 05/11/2018 à 09:50

Peu après 5h30 ce lundi 5 novembre et alors qu’il menait la flotte de la 11ème Route du Rhum, Sébastien Josse a prévenu son team manager d'une avarie majeure à bord du maxi Edmond de Rothschild. Immédiatement sur le pont, il a constaté la perte d'une partie de l'étrave de son flotteur tribord.



Il fait nuit sur zone et compte tenu de l'état de la mer - près de 4,5 mètres de houle - et du vent - 30 nœuds de Nord -, il est pour l'heure difficile de mesurer l'étendue de l'avarie. Sébastien Josse est sain et sauf et cherche actuellement avec son équipe à terre et sa cellule de routage une solution pour rallier au plus vite la terre ferme.

En effet, l'essentiel est désormais de mettre le marin à l'abri car une nouvelle dépression va balayer le golfe de Gascogne dans les prochaines heures. Cette avarie permet à François Gabart de reprendre la tête de course à bord du trimaran Macif. Quant à Armel Le Cléac’h, après son arrêt express (35 minutes) à Roscoff pour régler des problèmes électriques à bord du maxi Banque Populaire, il comptait près de soixante milles de retard.