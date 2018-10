publié le 25/10/2018 à 06:10

C'est une première. À quelques jours du départ de la Route du Rhum, Marc-Olivier Fogiel monte à bord de Sodebo Ultim, le trimaran du navigateur Thomas Coville pour réaliser ce jeudi 25 octobre de 18h à 19h, RTL Soir en mer. Équipé de GoPro, le journaliste de RTL, passera la journée et la nuit aux côtés du navigateur, avant de s’amarrer à Saint-Malo à quelques jours du départ de la course.



Thomas Coville avait accueilli le présentateur en juin dernier sur son bateau. Une vraie découverte pour Marc-Olivier Fogiel, qui a choisi de tenter l’aventure et de faire vivre aux auditeurs, en live, la vie à bord d’un colosse des mers. Il sera accompagné de Louis Bodin, Monsieur météo de RTL, navigateur et routeur des plus grands skippers.

Suivez à chaque instant la position du trimaran de Thomas Coville en direct sur le site de la Route du Rhum.



MArc-Olivier Fogiel à bord du Trimaran de Thomas Coville Crédit : RTL

Une expérience unique, à bord du Trimaran Ultim, le plus grand jamais construit (32 m de long), qu’ils feront vivre dans RTL Soir et en fil rouge tout au long de la journée, jusqu’à l’arrivée au port de Saint-Malo, vendredi matin.

Thomas Coville et Marc-Olivier Fogiel sur le Sodebo Ultim Crédit : RTL