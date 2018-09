publié le 27/09/2018 à 20:43

Entre le marin et le comédien, c'est l'histoire d'une amitié particulière. Jacques Gamblin est l'acteur et Thomas Coville est le navigateur. Le comédien sera du 16 octobre au 18 novembre sur la scène du théâtre du Rond-Point pour Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Un spectacle tiré de sa correspondance avec Thomas Coville.



"Tout homme crée sans le savoir. Comme il respire. Mais l'artiste se sent créer. Son acte engage tout son être. Sa peine bien-aimée le fortifie", disait Paul Valéry. Une citation chère au navigateur qui représente bien selon lui les deux individualités qu'ils représentent avec son ami Jacques Gamblin.

Leur amitié commence quand Jacques Gamblin est invité sur le bateau de Thomas Coville en 2012 pour le trophée SNSM. "On ne connaissait pas du tout, on a accroché et on s'est rendu compte qu'on était voisins", explique le comédien. "Ensuite on s'est donné des rendez-vous, on a nagé, couru, roulé", raconte Jacques Gamblin.

Entre les deux hommes et leurs métiers bien différents, "des tas de choses se recoupent sur la pression et le mental", estime Jacques Gamblin. "J'ai été impressionné de voir que le métier d'acteur était un métier d'athlète dans le mental", ajoute de son côté Thomas Coville. "Une obsession du détail" qui leur est commune.

L'histoire d'une main tendue à un homme désespéré" Thomas Coville, navigateur français. Partager la citation





En 2014, quand Thomas Coville se lance dans son tour du monde en solitaire sur son trimaran, Jacques Gamblin se met à lui écrire tous les jours. Une correspondance qui fera naître un spectacle. 30 jours et 30 mails laissés pourtant au départ sans réponse. "Au moment où je reçois les premiers messages, je suis dans la compétition, je les lis comme des encouragements", explique le navigateur.



"Finalement c'est l'histoire d'une main tendue à un homme désespéré qui la saisit", explique Thomas Coville. La correspondance a donné lieu à une pièce qui se déroulera du 16 octobre au 18 novembre sur la scène du théâtre du Rond-Point. De toutes ces écritures, un livre sortira même à la mi-octobre.